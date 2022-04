FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 77 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane befürchtet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass der Online-Modehändler im ersten Quartal wegen Margendrucks und üppiger Investitionen einen hohen Verlust erlitten hat. Das Unternehmen dürfte es schwer haben, das Minus im zweiten Halbjahr wieder vollständig aufzuholen. Fundamental bleibe die Aktie ein interessantes Investment mit vorerst nur begrenzt positiven Einflüssen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 06:41 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.