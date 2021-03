ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach höheren Zielen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend zufolge implizieren diese eine Erhöhung ihrer bereinigten operativen Gewinnschätzung (Ebit) um 14 Prozent. Auf kurze Sicht könne allerdings ein Aktienüberhang des Investors Kinnevik den Aktienkurs des Online-Modehändlers belasten, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.