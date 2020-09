MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Volker Bosse hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die neuen Initiativen des Online-Modehändlers zur Stärkung der Konzerngruppe im Luxusmode-Segment hervor. Leider habe Zalando zwar keine konkreten Ziele für Umsatz und Bruttowarenvolumen genannt, doch die Ankündigung passe in die Gesamtstrategie des Unternehmens, zum Ausgangspunkt der Konsumenten in Sachen Mode zu werden. Er bestätigte seine positive Sicht auf die Aktienstory./ck/ajx



