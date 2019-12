MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen über die vorweihnachtliche Einkaufswoche "Cyber Week" auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe in diesem Zeitraum deutlich mehr neue Kunden gewonnen als in den vergangenen beiden Jahren, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Aktivitäten der Kunden in dieser Phase habe sich Zalando mit großem Vorsprung an die Spitze der europäischen Branche gesetzt./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 16:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / 16:00 / CET



