MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Geschäftszahlen für 2022 auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit diesen habe der Online-Modehändler sowohl die eigenen Vorgaben als auch die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Ein starkes Zeichen sei die Zunahme des Anteils des Partnerprogramms am Bruttowarenvolumen. Denn dieses Segment dürfte in der Zukunft der größte Treiber für die Profitabilität sein./bek/gl;