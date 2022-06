MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando nach einer Gewinnwarnung für 2022 von 41 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Aktien von Online-Modehändlern seien derzeit nicht mehr in Mode, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen in den unteren Bereich der von Zalando wegen des Verbrauchervertrauens angepassten Zielspannen. Die Kundenreichweite bleibe aber führend in der Branche und der Konzern bleibe auf Expansion getrimmt, argumentierte er für seine weiterhin positive Empfehlung./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 16:53 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



