FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Yara von 400 auf 380 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihr Bewertungsmodell für den Hersteller von Stickstoffdünger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die sehr schwachen Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/gl;