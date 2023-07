FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Yara auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 norwegischen Kronen belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihr Bewertungsmodell für den Stickstoffdünger-Produzenten in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an. Ihre operativen Ergebnisschätzungen bis 2025 schraubte sie um bis zu ein Viertel zurück und begründete dies mit niedrigeren Dünger-Preisen. Mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses (Ebitda) um 69 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum erwartet sie ein schwaches zweites Quartal./ag/tav;