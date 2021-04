Yara International ASA buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Yara von 465 auf 460 norwegische Kronen gesenkt, aber und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Stott kappte seine operative Ergebnisprognose in einer am Montag vorliegenden Studie leicht. Der Experte bleibt für den Herstreller von Stickstoffdünger aber optimistischer als der Konsens. Im zweiten Quartal sei eine positive Überraschung drin, vermutet er./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.