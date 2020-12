ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für WPP nach einem Investorentag von 608 auf 745 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der schwachen Entwicklung in den vergangenen Jahren sei der Ausblick des Werbekonzern positiv, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen. Die Aussicht auf eine Erholung der Werbebranche könnten Anleger aber besser über Konkurrenten wie Publicis und S4 Capital spielen - diese verfügten über ähnliches Wachstum wie WPP, hätten gleichzeitig aber einen höheren Barmittelfluss./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





