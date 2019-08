NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WPP nach Zahlen von 1100 auf 1125 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der britische Werbekonzern werde mit einem hohen Bewertungsabschlag auf die Papiere der US-Konkurrenten gehandelt, habe eine solide Bilanz und biete eine hohe Dividendenrendite, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem organischen Wachstum dürfte WPP bis 2021 zu den Wettbewerbern aufschließen. Zusammen mit einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Pfund dürfte dann auch die Bewertungslücke geschlossen werden. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 19:34 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.