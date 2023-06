NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wizz Air von 3750 auf 4050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aktuell biete sich eine gute Einstiegschance in die Wachstumsstory der Airline, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei sehr ermutigend, mit einem deutlich über den Erwartungen liegenden Überschussziel für das Geschäftsjahr bis März 2024./ag/ajx;