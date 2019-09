NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wirecard mit "Neutral" und einem Kursziel von 165 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Bezahldienstleisters sei zweifelsfrei günstig zu haben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis sie den deutlichen Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten aufgeholt haben, sei es aber ein langer Prozess, der sich noch über mehrere Jahre erstrecken dürfte./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 15:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 16:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.