LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Wirecard von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 210 auf 105 Euro gesenkt. Nach der Sonderprüfung der Bilanz durch die Wirtschaftsprüfer der KPMG hätten sich neue Fragen ergeben, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werde dauern, bis die Bedenken zerstreut und neues Vertrauen in den Zahlungsabwickler aufgebaut sei. Er setzt nun einen 50-prozentigen Risikoabschlag auf den laut Bewertungsmodell fairen Wert von 210 Euro an./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 03:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.