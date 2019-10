MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Schritt sei bereits früher in diesem Jahr im Zuge des Einstiegs des japanischen Konzerns Softbank als eine von mehreren Optionen ins Auge gefasst worden, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Woller wertete den Aktienrückkauf des Zahlunggsdienstleisters vor dem Hintergrund einer an Softbank ausgegebenen Wandelanleihe positiv./la/tih



