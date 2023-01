NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Westwing nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die starke Kostenkontrolle in Verbindung mit einer guten Liquidität stimme ihn zuversichtlich, dass der Online-Möbelhändler auf dem richtigen Weg sei, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/stw;