LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Washtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die deutschen mittelständischen Industrieunternehmen unterschieden sich bei immateriellen Anlagewerten massiv in puncto Größe und Qualität, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Vergleichsstudie. Daraus resultierten entsprechend differente Risiken bei Wertminderungen. Zu den in dieser Hinsicht risikoreichsten Firmen zählt der Experte Gea, Norma und Kion. Die geringsten Risiken weisen demnach Siltronic, Rational und Klöckner & Co auf. Washtec sieht er im breiten Mittelfeld./edh/tih



