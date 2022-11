NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Disney nach der überraschenden Rückkehr des langjährigen Konzernlenkers Bob Iger an die Unternehmensspitze auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Iger sei mit Sicherheit eine der angesehensten Führungskräfte bei allen von ihm beobachtenden Unternehmen und könne auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von kreativen Spitzenleistungen, technologischen Innovationen, Fusionen und Übernahmen sowie internationalem Wachstum verweisen, schrieb Analyst Kutgun Maral in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch schaffe der personelle Wechsel Unsicherheiten bezüglich der bevorstehenden strategischen Veränderungen./la/mis;