ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Walt Disney nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 116 auf 146 US-Dollar angehoben. Auch wenn es virusbedingt für einige Zeit noch erheblich negative Einflüsse auf die Geschäfte des Medienkonzerns und Vergnügungsparkbetreibers gebe, habe er den Risikoabschlag für die Aktie nun gestrichen, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte die verbesserte Sicht auf die künftige Geschäftsentwicklung und den Erfolg des Videodienstes Disney+./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 05:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.