NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 163 auf 160 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelskonzern habe stark abgeschnitten, doch der Ausblick spiegele vorsichtigere Annahmen für die Konsumentennachfrage wider, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh;