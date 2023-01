NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 163 US-Dollar belassen. Das neue Jahr sei da, doch die Perspektive im US-Einzelhandel werde damit nicht besser, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Innerhalb eines unsicheren konjunkturellen Umfeldes gehöre Wal-Mart wegen des defensiven Profils aber zu den aussichtsreichen Werten. Für das Unternehmen spreche auch das Management./mf/tih;