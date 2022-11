NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen und angehobenen 2023er Zielen von 151 auf 163 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Handelskonzern stelle seine höchst defensiven Qualitäten unter Beweis, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal seien die Erwartungen klar übertroffen worden./tih/he;