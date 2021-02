NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen von 170 auf 162 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsätze seien nach wie vor solide und zugleich richte der US-Einzelhändler weiterhin sein internationales Geschäft neu aus in Richtung höherer Wachstumschancen, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar senkte er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2021 und 2022 angesichts zusätzlicher Investitionsausgaben, sieht die Aktie aber nach wie vor als Kaufgelegenheit./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 15:37 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.