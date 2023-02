NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 155 auf 150 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (EPS) des Handelskonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, wogegen die Bruttomarge diese verfehlt habe, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem enttäusche der EPS-Ausblick auf das laufende Jahr./gl/la;