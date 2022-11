NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen für das dritte Quartal von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsätze hätten die hohen Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Die Signale des Einzelhändlers für das vierte Quartal findet er konservativ./ag/mis;