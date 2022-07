NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart nach gesenkten Quartals- und Jahresgewinnzielen von 134 auf 128 US-Dollar gekappt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Im Großen und Ganzen untermauerten die Aussagen des Einzelhändlers seine negative Einschätzung zum Bereich Konsum, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie seien auch ein Indiz für die zunehmende Schwäche in diesem Bereich in den vergangenen zwei Monaten. Die Verbraucher litten unter fortgesetztem Gegenwind durch die hohe Inflation, während die angehäuften Reserven aufgrund der Corona-Lockdowns aufgebraucht würden./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 21:35 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.