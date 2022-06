NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 160 auf 138 US-Dollar gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. In ihrem Ausblick auf 2022 von Ende des vergangenen Jahres seien ihre favorisierten Aktien aus dem Einzelhandelsbereich eher defensiv gewesen: Ausgerichtet auf solche, die auch dann noch ein höheres Nachfrage-Niveau verzeichnen könnten, wenn die Verbraucher weniger Geld ausgeben. Nun passe sie vor dem aktuell schwierigen Hintergrund ihre Bewertungen noch weiter in Richtung der defensiven Unternehmen an, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für Walmart senkte sie ihre Jahresergebnisschätzungen 2022 bis 2024 leicht und verwies dafür auf einen schwächeren Margenausblick./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 00:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT





