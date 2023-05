NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Wachstum und Profitabilität des Baumaschinenherstellers lägen deutlich über Plan, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den "außerordentlich starken Jahresstart"./ag/gl;