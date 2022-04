HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson nach bestätigten Jahreszielen von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lieferkettenprobleme im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine belasteten den Baumaschinenhersteller, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie senkte die Schätzungen für das operative Ergebnis 2022 und 2023 um fünf bis sechs Prozent. Trotz des Gegenwinds hält sie aber vorsichtigen Optimismus für angebracht./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 20:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.