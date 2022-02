HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Wacker Neuson von 36,50 auf 32,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die diesjährigen Perspektiven für den Baumaschinenhersteller seien in Zeiten des Lieferketten-Gegenwinds ohne Zweifel unsicher, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei aber kein unternehmensspezifisches Thema, sondern ein Problem der ganzen Branche. Die Nachfrage werde damit nur aufgeschoben und Wacker sei ein Profiteur, sobald sich die Situation normalisiert./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:04 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:24 / MEZ



