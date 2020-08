HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Neuson nach vollständigen Quartalszahlen von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller behaupte sich in schwierigen Zeiten gut, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre diesjährige operative Ergebnissschätzung (Ebit) an und betonte zudem die im historischen Vergleich günstige Bewertung der Aktie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.