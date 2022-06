NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel beließ der JPMorgan-Experte Chetan Udeshi bei 160 Euro. Die Risiken rund um den Spezialchemiekonzern würden größer, schrieb Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preise für Silikonprodukte normalisierten sich schneller als bislang von ihm gedacht und mittelfristig dürfte eine Angebotswelle den Markt für Solar-Vorprodukte einholen. Das Papier sei nach einer vergleichsweise starken Kursentwicklung in diesem Jahr mittlerweile auch weniger attraktiv. Der Kurs der Aktie legte seit Ende 2021 fast 40 Prozent zu und hatte erst am Montag mit 187,10 Euro den höchsten Stand seit 2008 erreicht./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 00:15 / BST



