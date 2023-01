LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 183 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der Preisentkopplung habe er nun mehr Vertrauen in die mittelfristigen Polysilizium-Margen des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Chemie-Unternehmens, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;