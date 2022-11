LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 180 auf 183 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Spezialchemiekonzerns habe selbst die niedrigen Markterwartungen unterschritten, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe jedoch positiv überrascht, was besorgte Anleger beruhigen sollte. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2022 bis 2024./edh/mis;