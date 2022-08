LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 188 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Wacker Chemie seien steigende Energiepreise eher eine Gelegenheit denn ein Risiko, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal habe der Hersteller von Silizium stark auf die Solarbranche hingewiesen, für die es in den USA und Europa milliardenschwere Förderprogramme gebe./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.