NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der operative Ergebnisausblick liege leicht unter den Markterwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Dienstag in einer ersten Reaktion auf finale Zahlen./ag/mis;