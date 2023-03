HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern sei es schwer, das Ergebnis der aktuellen Solar-Revolution und der Industriepolitik in der EU abzuwägen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies stimme ihn weiter vorsichtig für die Aktien./tih/zb;