HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen zum dritten Quartal von 135 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar exzellent abgeschnitten, aber dies könnte nicht lange vorhalten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien von Wacker zählten zu den Werten aus der Chemiebranche, die stärker auf das China-Geschäft ausgerichtet seien. Und die Konjunktur in diesem Land könne schnell kippen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 04:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.