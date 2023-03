HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Spezialchemieunternehmens hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzug. Das Zahlenwerk sei insgesamt solide. Der Ausblick entspreche den Erwartungen, liege allerdings an deren unterem Ende. Wacker setze sich aber für gewöhnlich vorsichtige Ziele./mf/tih;