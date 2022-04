HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie mit Blick auf mittelfristige Prognosen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 169 auf 191 Euro angehoben. Im Chemiegeschäft dürfte sich das Volumenwachstum beschleunigen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Megatrends wie Nachhaltigkeit, Elektromobilität und Energiespeichern trieben die Nachfrage an. Zudem profitiere das Unternehmen von einer günstigen Marktposition und einer vorteilhaften Produktpalette./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.