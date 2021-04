WACKER CHEMIE buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen zum ersten Quartal von 141,50 auf 151,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte von einer anhaltend starken Nachfrage von wichtigen Kundengruppen profitiert haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sollte es dem Unternehmen gelungen sein, gestiegene Rohstoffpreise rasch an seine Kunden weiterzugeben./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



