MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte ein erneut schwieriges gewesen sein, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit stehe ein Fragezeichen hinter dem diesjährigen Ausblick. Dies alles sei im Kurs der Aktie aber schon eingepreist und die mittel- bis langfristige Story weiter höchst attraktiv./tih/gl



