WACKER CHEMIE add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie nach der Rally der Aktien seit April 2020 von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 137 auf 148 Euro angehoben. Mit Blick auf den jetzt noch zu erwartenden Gesamtertrag der Papiere des Spezialchemiekonzerns sei eine "Buy"-Einstufung nicht mehr gerechtfertigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sektorbewertung spiegele einen Großteil der erhofften zyklischen Erholung bereits wider. Zudem strich Mayer die Anteilsscheine aus der "Top Picks"-Empfehlungsliste seine Hauses./la/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 13:55 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



