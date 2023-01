NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Alexander Thiel erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Verkehrstechnikkonzern der Jahre 2023 und 2024 und reduzierte seinen Abzinsungssatz um 0,4 Prozentpunkte. Damit trage er dem geringern Risiko bei der Beschaffung von Rohstoffen Rechnung, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih;