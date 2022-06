NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 42 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der strukturelle Anlagehintergrund des Verkehrstechnikkonzerns sei intakt, das aktuelle makroökonomische Umfeld liefere aber ein negatives Chance-Risiko-Profil, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten die Preise instabil bleiben, seien sogar die jüngst reduzierten Jahresziele gefährdet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 12:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 12:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.