NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte sich auf die Entwicklung der Bilanz des Immobilienkonzerns richten, da für 2023 Veräußerungen im Wert von rund zwei Milliarden Euro geplant seien, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;