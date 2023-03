NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Nachrichten von der Durchsuchung des Hauptquartiers von Europas größtem Vermieter seien wenig hilfreich, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe die Wohnungsgesellschaft klargestellt, dass sich die Vorwürfe gegen einzelne Personen richteten, womit die Lage weniger schlimm sei als befürchtet. Allerdings könnte der Vorfall auch Einfluss auf die Kapitalkosten haben - und das ausgerechnet in einer Situation, in der sich das Unternehmen ohnehin bereits dem Gegenwind an den Anleihemärkten gegenüber sehe./tav/he;