NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern an höhere Anleiherenditen sowie moderate Wertrückgänge im Portfolio an. Die Aktie sei aber ebenso wie die des Konkurrenten LEG werthaltig./gl/ajx;