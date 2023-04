NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Im März sei der Immobiliensektor hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Markt fokussiere sich vor allem auf die finanzielle Lage der Gesellschaften und deren jeweilige Aktivitäten in den einzelnen Marktsegmenten. Die jüngsten Nachrichten von Vonovia hätten den Aktienkurs stark belastet. Doch selbst nach einer Kapitalerhöhung könnten die Papiere noch attraktiv sein, angesichts guter Perspektiven für das operative Geschäft./bek/edh;