NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia von 37 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Fallende Vonovia-Aktienkurse könnten die Kreditmärkte beunruhigen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies wiederum könne die Ergebnisse der Immobiliengesellschaft belasten und eine Kapitalerhöhung wahrscheinlicher machen. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv, sollte eine Kapitalerhöhung groß genug ausfallen, um die finanziellen Bedenken zerstreuen./bek/tih;